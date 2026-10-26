Пентагон призвал Конгресс США сохранить в ежегодном законопроекте об оборонной политике положение, которое формально переименует Министерство обороны в Министерство войны. Как сообщает The Hill, соответствующие положения включили в свои версии Закона о национальной обороне комитеты Палаты представителей и Сената по вооруженным силам.

Призыв Пентагона

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл, который также является старшим советником Пита Хегсета, заявил, что Конгресс должен завершить процесс и оставить норму о новом названии в окончательном тексте оборонного законопроекта. По его словам, название учреждения, которое отправляет американцев воевать, следует закрепить законом, а не только президентским указом.

Продвижение инициативы началось после того, как президент Дональд Трамп осенью подписал указ, разрешивший переименование. После этого Хегсет начал использовать титул министра войны, а многие республиканцы в Конгрессе также стали называть ведомство Министерством войны.

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Поддержка комитетов и стоимость изменения

Комитет Палаты представителей по вооруженным силам в июне одобрил 29 голосами против 27 поправку об официальном переименовании, предложенную республиканцем от Техаса Ронни Джексоном. В то же время демократы в Конгрессе критиковали инициативу, называя ее ненужной и обвиняя администрацию в сосредоточенности на семантике.

В апреле Пентагон, обращаясь к Конгрессу по поводу законодательного оформления нового названия, оценил расходы почти в 52 млн долларов и заявил, что они не окажут значительного влияния на запрос Трампа по оборонному бюджету объемом 1,5 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса в январском докладе оценило возможную стоимость переименования в сумму до 125 млн долларов.

Американское ведомство носило название Министерство войны с 1789 года до 1949 года, когда его переименовали в Министерство обороны.

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