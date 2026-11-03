Выборы в США-2026: Пентагон запрашивает раздачу для сохранения глубины от иноземного вмешательства — Fox News

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ военной разведке и киберподразделениям страны усилить защиту промежуточных выборов 2026 года от возможного вмешательства со стороны иностранных государств. Он назвал эту задачу «без права на провал» и поручил задействовать для ее выполнения все доступные ресурсы разведывательной системы Пентагона.

Вопрос иностранного вмешательства в выборы в США остается особенно чувствительным еще с 2016 года. Тогда Дональд Трамп впервые победил на президентских выборах, а впоследствии страну охватил скандал «Russiagate», связанный с подозрениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс. С тех пор внимание к безопасности выборов и возможным попыткам повлиять на волеизъявление американцев только усиливалось. Теперь, спустя десять лет после тех событий, Пентагон готовится противодействовать подобным угрозам во время промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся во вторник.

По данным Fox News Digital, в сентябре Хагсет издал соответствующее распоряжение. Оно обязывает военные разведывательные и киберструктуры США сделать защиту выборов одним из приоритетных направлений работы. Речь идет не только о выявлении возможных кибератак, но и о более широком использовании разведывательных возможностей американского Минобороны.

К операции будет привлечена вся разведывательная система Пентагона

Распоряжение касается не только Киберкомандования США и Агентства национальной безопасности. Хегсет поручил присоединиться к работе всей оборонной разведывательной системе — Defense Intelligence Enterprise. В нее входят структуры, занимающиеся военной и геопространственной разведкой. То есть Пентагон планирует использовать гораздо более широкий набор возможностей, чем только инструменты киберзащиты.

В документе говорится о необходимости «мобилизовать все разрешенные ресурсы, возможности и партнерства» для противодействия иностранным угрозам американским выборам. Таким образом, к выполнению задачи должны быть привлечены различные подразделения и партнерские структуры, которые могут помочь выявлять и предотвращать попытки вмешательства. Это решение фактически ставит одну из важнейших задач американской избирательной безопасности перед всей разведывательной системой Пентагона. Она обладает значительными техническими и аналитическими возможностями, которые могут использоваться для выявления угроз из-за рубежа.

Насколько изменилась работа Пентагона — пока неизвестно

В то же время остается неясным, насколько именно сентябрьское распоряжение изменило уже существующие меры по защите выборов. Американские военные и разведывательные структуры и раньше работали над противодействием иностранному вмешательству, однако теперь эта задача официально распространена на всю оборонную разведывательную систему. В Министерстве обороны США отказались предоставить Fox News Digital дополнительные подробности о том, как именно выполняется приказ Хегсета. Представители Киберкомандования США также не согласились дать интервью о работе по обеспечению безопасности выборов.

Поэтому пока неизвестно, какие конкретные операции уже проводят американские военные и зафиксировали ли они новые угрозы накануне голосования. В то же время сам приказ свидетельствует о том, что Пентагон рассматривает возможное иностранное вмешательство как серьёзный риск для избирательного процесса в США. Об этом пишет Fox News.

Стоимость жизни стала главным экономическим вопросом для американцев во время промежуточных выборов в Конгресс США. По результатам опроса Fox News, шесть из десяти избирателей больше всего беспокоит то, сколько они тратят на повседневные нужды. При этом 74% опрошенных негативно оценивают состояние экономики, а более половины ожидают, что в следующем году ситуация станет еще хуже.

Президент США Дональд Трамп накануне выборов заявил, что Соединенные Штаты под его руководством вновь стали влиятельной державой, которую уважают во всем мире. В эфире Fox & Friends он похвастался падением цен на нефть, контролем над Ормузским проливом и экономическими решениями своей администрации. В то же время его слова контрастируют с результатами опросов: рейтинг одобрения Трампа упал до 32%, а большинство опрошенных не поддерживают его экономическую политику.

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