На российско-эстонской границе образовались большие очереди из людей, пытающихся попасть в Эстонию до запланированного закрытия пунктов пропуска. Только с российской стороны в списке на пересечение границы числятся более 300 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что люди начинают собираться у границы с шести утра. Они записываются в специальные списки и ждут своей очереди. Некоторые попали в список ещё за два дня до этого, поэтому ожидание пересечения границы в отдельных случаях затягивается на сутки.

Российские пограничники пропускают людей к так называемому Мосту Дружбы, который соединяет Ивангород с эстонской Нарвой. Однако после этого десятки людей вынуждены ждать прямо на мосту, пока их не встретят эстонские пограничники и не проведут к пункту пропуска.

Из-за этого российская сторона не может пропускать новых желающих пересечь границу, пока предыдущая группа не покинет мост. Ситуация может ухудшиться, если Эстония не организует круглосуточную работу пограничного пункта. Стоит напомнить, что эстонские власти планируют с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией как минимум на полгода.

В связи с приближением этой даты люди пытаются пересечь границу как можно быстрее, однако очереди продолжают расти.

Напомним, Эстония с 1 декабря закрывает все пограничные переходы с Россией.

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