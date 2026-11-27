Танкер, перевернувшийся вблизи испанского острова Ибица, планируется отбуксировать в порт. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. На борту судна находится 7 тысяч тонн дизельного топлива.

Санчес в эфире радио Cadena SER выразил надежду, что судно удастся доставить в порт «в ближайшие часы или дни».

«Информация свидетельствует о том, что действительно... утечки нет», — отметил глава испанского правительства.

Службы экстренной помощи Балеарских островов, в число которых входит Ибица, сообщили в соцсетях, что судно «находится в стабильном состоянии» и пришвартовано к спасательному катеру.

Согласно данным экстренных служб, буксир с водолазами на борту «осмотрит состояние конструкции» судна Med Emre, после чего управление торгового судоходства примет решение о дальнейших действиях в рамках спасательной операции.

На данный момент утечку топлива с танкера Med Emre удалось локализовать, по данным властей, которые столкнулись со сложной спасательной операцией на фоне опасений относительно масштабного разлива.

Экологические организации подчеркивают ценность флоры и фауны этого региона, в частности видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также риски для рыболовства и туризма.

Об этом сообщает AFP.

Напомним, у берегов Ибицы затонул танкер с до 7 тысяч тонн дизельного топлива, погиб моряк.

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