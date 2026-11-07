Победа демократов может повлиять на политику Трампа в отношении России — Epic

Успех Демократической партии на промежуточных выборах в США может осложнить планы президента Дональда Трампа по сближению с Москвой. В то же время это может открыть путь к возобновлению двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, считает аналитик Атлантического совета.

Об этом написал старший научный сотрудник Атлантического совета, экс-президент Freedom House Адриан Каратницкий в издании Epic.

По его оценке, демократическое большинство в Сенате (до 56 из 100 мест) и Палате представителей (около 260 из 435 мест) даст партии значительные возможности влиять на внешнюю политику США. В частности, ключевые комитеты по вопросам международных отношений, обороны и бюджетных ассигнований возглавят сторонники трансатлантического партнерства и военной и экономической помощи Украине.

Каратницкий считает, что восстановлению двухпартийной поддержки Киева будет способствовать и позиция умеренных республиканцев, которые рассматривают Россию как непосредственную угрозу евроатлантической безопасности.

По его мнению, у Конгресса есть несколько инструментов для изменения американской политики в отношении Украины даже вопреки позиции Белого дома. В частности, финансирование украинских военных нужд и ужесточение санкций против России могут быть включены в масштабные законодательные пакеты, которые являются приоритетными для Трампа. Это затруднило бы президенту возможность наложить вето.

Кроме того, при определенных обстоятельствах Конгресс может собрать двухпартийное большинство в две трети голосов, достаточное для преодоления президентского вето, считает он.

Каратницкий также прогнозирует усиление давления на представителей окружения Трампа — зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Виткоффа — из-за возможного смешения их личных деловых интересов с дипломатической деятельностью. Демократы могут использовать парламентские расследования, чтобы добиться пересмотра внешнеполитического курса администрации.

Автор отмечает, что законодательные инициативы по возобновлению прямой военной и экономической помощи Украине могут быть реализованы уже в ходе рассмотрения Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), то есть ещё старым составом Конгресса.

В то же время ближайшие два месяца, по его мнению, станут испытанием для российского лидера Владимира Путина. Если он не согласится на реальное мирное урегулирование, в 2027 году Кремль столкнется со значительно более сложными условиями в отношениях с США.

Каратницкий отметил, что попытки Трампа договориться с Россией о широком европейском соглашении по безопасности в рамках урегулирования войны против Украины, скорее всего, встретят решительное сопротивление нового состава Конгресса.

По его мнению, возвращение демократов к руководству Конгрессом, активизация республиканцев-сторонников Атлантического альянса и усиление роли законодательной ветви власти могут ограничить наиболее деструктивные внешнеполитические решения Трампа и постепенно восстановить доверие союзников к Соединённым Штатам.

Источник: Epic

Тем временем демократы в США обсуждают новую военную помощь Украине в размере 15 млрд долларов.

Ранее Трамп отметил готовность Украины и России к мирному соглашению.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

Читай нас в