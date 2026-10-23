Победа демократов на выборах в США вряд ли изменит политику Трампа в отношении Украины, — Politico

Даже если Демократическая партия получит большинство в одной или обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов в ноябре, это вряд ли существенно повлияет на политику президента Дональда Трампа в отношении Украины. Американский лидер сохранит значительные полномочия в сфере внешней политики и возможность самостоятельно принимать важные решения.

По оценкам нынешних и бывших американских и иностранных чиновников, результаты промежуточных выборов в ноябре вряд ли существенно ограничат действия Дональда Трампа на международной арене, в частности в отношении Украины.

Новые полномочия Конгресса вступят в силу только в начале следующего года. До этого момента у американского президента будет еще несколько месяцев для принятия решений, которые могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины и отношения Вашингтона с Киевом.

Кроме того, Трамп сохраняет право вето и может не соглашаться с требованиями Конгресса. Президент США также имеет больше возможностей действовать самостоятельно во внешней политике, чем во внутренних делах страны.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи считает, что в случае политического поражения его партии Дональд Трамп может не смягчить, а, наоборот, усилить свою риторику и действия.

«Он станет ещё более агрессивным», — заявил Мерфи.

По мнению сенатора, другим странам не стоит рассчитывать на то, что Республиканская партия откажется от политического курса Трампа, в частности от его подхода к отношениям с союзниками, после завершения президентского срока.

Крис Мерфи считает, что Украина, Европейский Союз и другие страны могут столкнуться с действиями политически ослабленного Трампа, который будет пытаться еще активнее продвигать свои собственные цели.

По его оценке, потенциальная потеря политической поддержки внутри США не обязательно заставит американского президента изменить внешнеполитический курс.

Сенатор призвал правительства других государств уже сейчас готовиться к различным вариантам развития событий, в том числе и к тем сценариям, которые сейчас кажутся маловероятными.

Таким образом, даже возможная победа демократов на промежуточных выборах не гарантирует изменения политики администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Важными останутся решения самого президента, его полномочия во внешней политике и дальнейшее соотношение сил в Конгрессе.

Об этом говорится в материале Politico.

Напомним, двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с призывом обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине полный доступ к системе Starlink.

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о возможности баллотироваться на третий срок, объяснив свою позицию утверждением о якобы фальсификации выборов 2020 года. В то же время всего за несколько минут до этого он сам признал, что закон не позволяет ему вновь претендовать на президентский пост.

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