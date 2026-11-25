24 ноября в Пуэрто-Рико завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная»-2026. Победу одержала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая страну-хозяйку конкурса. Представительница Украины Анна Никонова прошла в финал и вошла в почетный ТОП-30.

Второе место заняла Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики, которая стала первой вице-мисс. Титул второй вице-мисс получила Клара Вегас из Венесуэлы.

Для Украины результат этого года стал особенным: Анна Никонова впервые за последние 11 лет вывела страну в первую тридцатку конкурса «Мисс Вселенная».

Кто вошел в ТОП-30 «Мисс Вселенная»-2026

Помимо тройки лидеров, в список 30 финалисток вошли представительницы следующих стран и территорий:

Чили, Бразилии, Индии, Нидерландов, островов Теркс и Кайкос, Перу, Кубы, Сербии, Кюрасао, США, Новой Зеландии, Израиля, Танзании, Мексики, Гвинеи, Колумбии, Панамы, Коста-Рики, Уганды, Филиппин, Эфиопии, Бельгии, Демократической Республики Конго, Никарагуа и Эквадора.

Представительница Эквадора вошла в ТОП-30 благодаря победе в зрительском голосовании.

Что известно о победительнице Дженнифер Баррето

27-летняя Дженнифер Баррето стала первой в истории конкурса замужней женщиной и матерью, завоевавшей титул «Мисс Вселенная».

Победительница имеет степень бакалавра по исследовательской психологии, а также два магистерских диплома — по психологии и клинической социальной работе.

В 2021 году Баррето работала кризисным консультантом на американской военной базе в штате Техас. До лета 2025 года у неё не было опыта работы в модельной индустрии или участия в конкурсах красоты, ведь она готовилась к карьере офицера армии США.

Ради участия в национальном отборе Дженнифер похудела более чем на 30 килограммов.

Победительнице также вручили юбилейную корону под названием «Сияние вечного наследия». Её изготовили из 18-каратного белого золота и украсили 3150 бриллиантами.

Анна Никонова прокомментировала выход в финал

Представительница Украины Анна Никонова обрадовалась тому, что смогла попасть в ТОП-30, и призналась, что представлять свою страну на международном конкурсе было непросто. «Это была моя мечта. Это было невероятно… Я не буду лгать и говорить, что это было легко. Представлять Украину и быть «Мисс Украина» — это не только о красоте. Я думаю, что ум — это то, за что я хочу, чтобы люди меня узнавали. Я думаю, что Кембридж помог мне поверить в свой интеллект», — сказала она. Выход Анны Никоновой в первую тридцатку стал лучшим результатом Украины на «Мисс Вселенная» за последние 11 лет. 24 ноября участницы конкурса «Мисс Вселенная-2026» представили на сцене национальные костюмы. В дефиле приняли участие 116 конкурсанток, которые продемонстрировали наряды, вдохновленные природой, историей, искусством и культурой своих стран. Среди образов были сказочный тролль из Норвегии, розовый фламинго из Мексики, морской конек из Майотты и костюмы с важными общественными посланиями. Ранее стало известно, что представительница Украины Анна Никонова выбрала для «Мисс Вселенная-2026» национальный костюм «Золотая пектораль». Его создали под впечатлением от известного скифского украшения, найденного в 1971 году в кургане Товстая Могила.

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