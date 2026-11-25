Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2026» стала представительница Пуэрто-Рико, а украинка Анна Никонова вошла в ТОП-30
24 ноября в Пуэрто-Рико завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная»-2026. Победу одержала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая страну-хозяйку конкурса. Представительница Украины Анна Никонова прошла в финал и вошла в почетный ТОП-30.
Второе место заняла Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики, которая стала первой вице-мисс. Титул второй вице-мисс получила Клара Вегас из Венесуэлы.
Для Украины результат этого года стал особенным: Анна Никонова впервые за последние 11 лет вывела страну в первую тридцатку конкурса «Мисс Вселенная».
Кто вошел в ТОП-30 «Мисс Вселенная»-2026
Помимо тройки лидеров, в список 30 финалисток вошли представительницы следующих стран и территорий:
Чили, Бразилии, Индии, Нидерландов, островов Теркс и Кайкос, Перу, Кубы, Сербии, Кюрасао, США, Новой Зеландии, Израиля, Танзании, Мексики, Гвинеи, Колумбии, Панамы, Коста-Рики, Уганды, Филиппин, Эфиопии, Бельгии, Демократической Республики Конго, Никарагуа и Эквадора.
Представительница Эквадора вошла в ТОП-30 благодаря победе в зрительском голосовании.
Что известно о победительнице Дженнифер Баррето
27-летняя Дженнифер Баррето стала первой в истории конкурса замужней женщиной и матерью, завоевавшей титул «Мисс Вселенная».
Победительница имеет степень бакалавра по исследовательской психологии, а также два магистерских диплома — по психологии и клинической социальной работе.
В 2021 году Баррето работала кризисным консультантом на американской военной базе в штате Техас. До лета 2025 года у неё не было опыта работы в модельной индустрии или участия в конкурсах красоты, ведь она готовилась к карьере офицера армии США.
Ради участия в национальном отборе Дженнифер похудела более чем на 30 килограммов.
Победительнице также вручили юбилейную корону под названием «Сияние вечного наследия». Её изготовили из 18-каратного белого золота и украсили 3150 бриллиантами.
Анна Никонова прокомментировала выход в финал
Представительница Украины Анна Никонова обрадовалась тому, что смогла попасть в ТОП-30, и призналась, что представлять свою страну на международном конкурсе было непросто.
«Это была моя мечта. Это было невероятно… Я не буду лгать и говорить, что это было легко. Представлять Украину и быть «Мисс Украина» — это не только о красоте. Я думаю, что ум — это то, за что я хочу, чтобы люди меня узнавали. Я думаю, что Кембридж помог мне поверить в свой интеллект», — сказала она.
Выход Анны Никоновой в первую тридцатку стал лучшим результатом Украины на «Мисс Вселенная» за последние 11 лет.