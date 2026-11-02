Во Франции петиция с призывом прекратить вещание телеканала CNews собрала более 500 тысяч подписей на сайте Национального собрания. Инициатива, называющая канал «машиной пропаганды», может быть вынесена на рассмотрение нижней палаты парламента, хотя это не происходит автоматически, сообщает France 24.

Всплеск поддержки после нападения

Петицию запустили в июне, однако число подписей резко выросло после нападения 23 октября в Траппе и Ла-Верьере к западу от Парижа. Тогда мужчина убил гражданина Франции конголезского происхождения и ранил еще семь человек, среди которых был ребенок.

39-летнему мужчине предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. По данным прокурора, он заявил, что выбирал людей, которые, по его мнению, были мусульманами, африканцами или выходцами из Северной Африки. Знакомые подозреваемого сообщили французским СМИ, что он был активным зрителем CNews.

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Обвинения в адрес канала

Левые политики обвиняют CNews и подобные СМИ в том, что они слишком часто предоставляют эфир антииммиграционной риторике. Критики также считают, что редакционная линия канала все больше совпадает с позициями ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Во время акции в парижском пригороде Обервилье через несколько дней после нападения участники держали плакаты с надписью «CNews kills». Два депутата от «зеленых» призвали Национальное собрание отозвать аккредитацию канала, сославшись на необходимость защитить демократию от «расистской ненависти».

Позиция CNews

CNews входит в медиаактивы ультраконсервативного миллиардера Венсана Боллоре и отказался комментировать AFP «политическую петицию». Ранее телеканал отрицал обвинения в продвижении ультраправых взглядов и расистских стереотипов, заявляя, что защищает свободу слова.

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