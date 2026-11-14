Бывшая немецкая теннисистка Андреа Петкович назвала тактический подход Майи Хвалинской исключительным и, возможно, одним из лучших в туре WTA. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на разговор Петкович с польским подразделением Canal+ Sport.

Оценка игры Хвалинской

Петкович сказала, что ранее не знала подробно историю польской теннисистки. После выступления Хвалинской на Roland Garros и победы на крупном турнире в Китае она, по собственным словам, лучше поняла, почему спортсменке потребовалось больше времени, чтобы реализовать свой потенциал.

Как отмечает издание, летом Хвалинская стала первой в истории теннисисткой, которая прошла квалификацию и дошла до финала Roland Garros. В решающем матче она проиграла Мирре Андреевой. Осенью полька завоевала титул на турнире WTA 1000 в Ухане — первый на таком уровне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тренировки со Свёнтек

Петкович также рассказала, что неоднократно видела Хвалинскую на тренировках с Игой Свёнтек во время подготовки польской команды к United Cup. По ее словам, она давно удивлялась, почему Хвалинская не занимала более высокие места в рейтинге.

Экс-теннисистка отметила, что в теннисе тактическое мышление, правильный настрой и психологическая устойчивость могут компенсировать отдельные физические ограничения. В качестве примера она привела Анжелику Кербер: леворукая немка, по словам Петкович, не отличалась особой физической силой, но обладала превосходным чувством мяча и таймингом.

Читай нас в