Пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в пятницу временно приостановила рейсы в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на представителя перевозчика сообщает Dawn.

Пассажирам советуют уточнять статус рейсов

Авиакомпания призвала пассажиров обращаться в кол-центр PIA, чтобы проверить актуальный статус своих рейсов. Сообщение перевозчика появилось на фоне усиления боевых действий между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.

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Атаки на аэропорты Саудовской Аравии

В среду в результате атак на два международных аэропорта Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, погибли три человека. Хуситы заявили, что нанесли удары по обоим транспортным узлам. Во время атаки на Международный аэропорт имени короля Халида ранения получили гражданин Пакистана, пятеро граждан Саудовской Аравии и двое египтян.

В четверг аэропорт Эр-Рияда атаковали повторно, что, по данным издания, привело к катастрофическим повреждениям самолета. После начала войны США и Ирана PIA уже 1 марта прекращала полеты в несколько стран Персидского залива, в частности в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт. Тогда перевозчик заявлял, что не будет прекращать рейсы в Саудовскую Аравию.

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