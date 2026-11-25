Правоохранительные органы Турции задержали 23 из 35 подозреваемых, в отношении которых Главная прокуратура Стамбула выдала ордера в рамках масштабного расследования преступлений, связанных с проституцией, торговлей, поставкой, хранением и употреблением наркотических веществ среди представителей шоу-бизнеса.

Среди задержанных — актрисы сериала «Великолепный век» Дениз Чакир (исполнительница роли Шах-Султан) и Бурджу Озберк (исполнительница роли Хуриджихан-Султан), а также актёр и певец Озджан Дениз, телеведущий Мурат Джейлан и модель Джансу Ташкин.

По данным прокуратуры, основанием для задержаний стали показания свидетелей, в частности тайных, а также результаты экспертиз мобильных телефонов и других цифровых материалов. Ордера на задержание были выданы по подозрению в употреблении или хранении наркотических веществ, при этом причастность конкретных актеров к другим эпизодам дела пока не установлена, а следствие продолжается.

Источник: Anadolu.

Ранее полиция задержала звезду сериала «Постучи в мою дверь» Ханде Эрчел в аэропорту Стамбула по подозрению в причастности к делам, связанным с запрещенными веществами.

В Стамбуле, Турция, полиция задержала 16 человек в ходе антинаркотических рейдов в рамках расследования в отношении знаменитостей, владельцев заведений и инфлюенсеров. Среди задержанных — бывший футболист «Галатасарая» и сборной Турции Хасан Шаш и актёр Арас Булут Ийнемли.

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