В Кремле пока нет конкретной информации о возможном приезде представителей европейских государств в Москву. Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейцев для обсуждения будущей системы безопасности в Европе.

«Нет, пока ничего конкретного вам сказать не могу. Единственное, что позавчера мы услышали заявление из Брюсселя, что, мол, европейцы решили не вести никаких двусторонних контактов», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям европейских государств приехать в Москву, чтобы обсудить их позицию относительно будущей архитектуры безопасности в Европе.

В ответ Европейский Союз заявил о готовности присоединиться к следующему раунду переговоров о прекращении войны России против Украины, однако подчеркнул, что не рассматривает двусторонние консультации с Москвой в качестве приемлемого формата участия.

«Мы готовы перейти к многостороннему формату обсуждений. Конкретные места проведения встреч пока не обсуждались. Мы абсолютно готовы присоединиться к переговорам на многостороннем уровне», — заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Москва не понимает, какой дополнительный вклад европейские страны могут внести в переговоры о прекращении войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выдвигать требования к составу европейской переговорной группы по урегулированию войны. По его словам, России было бы целесообразно обсудить с представителями Европы их позицию и выяснить, насколько она может способствовать мирному процессу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа присоединится к следующему раунду трехсторонних переговоров с США, Украиной и Россией. По его словам, американская сторона уже обсудила это предложение с Москвой и получила согласие всех участников.

Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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