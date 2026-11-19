Британский актёр Роберт Паттинсон стал предметом дискуссий среди киноманов после того, как его выбрали на роль агента 007 в следующем фильме серии «Бондиана». Многие зрители считают его неподходящим кандидатом на эту роль. Однако бывший исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан не разделяет такого мнения.

«Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь потрясающим», — заверил Пирс.

«У меня остались теплые воспоминания о том, как мы вместе снимались в фильме «Помни меня». Радостно наблюдать, как ты создаешь впечатляющие работы и становишься всё сильнее и сильнее. Наслаждайся приключением. С большой любовью, Пирс», — написал актер.

В Instagram 73-летняя звезда лично поздравила Роба.

Напомним, что Роберт Паттинсон в роли Джеймса Бонда вызвал волну шуток в Threads

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