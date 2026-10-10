В международном аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии 10 октября сообщили об эвакуации пассажиров и десятках раненых после предполагаемого ракетного удара, который связывают с йеменскими хуситами. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает Euronews.

Десятки пострадавших

Собеседник издания в больнице столицы Саудовской Аравии заявил, что пострадали десятки человек, большинство из которых являются гражданами Саудовской Аравии. По его словам, как минимум пятерых раненых лечили в отделении интенсивной терапии.

Саудовские власти официально не подтвердили ни новый удар, ни эвакуацию аэропорта. В то же время несколько очевидцев рассказали, что людей выводили из аэропорта, а чиновники призывали пассажиров проверять статус рейсов.

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Один из свидетелей сообщил, что услышал взрыв, ожидая посадки в самолет. Другой заявил, что видел удар в зоне внутреннего терминала и раненых.

Отмененные рейсы и предупреждения посольств

Посольства Канады, Германии и Испании в Саудовской Аравии посоветовали своим гражданам избегать аэропорта после сообщений об инциденте. Kuwait Airways отменила рейс KU775 из Кувейта в Эр-Рияд и рейс KU776 в обратном направлении, объяснив это закрытием аэропорта из-за ситуации с безопасностью.

Это произошло через два дня после атаки на международный аэропорт Эр-Рияда, ответственность за которую взяли на себя хуситы. Тогда, по данным Euronews, погибли трое граждан Саудовской Аравии.

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