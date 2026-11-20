Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства страны, предупредил, что Польшу ждут «месяцы серьезных испытаний». Глава польского правительства сделал такое заявление на фоне инцидента с ракетами и дроном.

Как отметил Туск, «мы наблюдаем очередной этап эскалации со стороны России».

«Три объекта, российские объекта, нарушили воздушное пространство Польши», — сказал он.

По словам Туска, один из указанных объектов взорвался.

«Никаких разрушений нет, жертв нет, но это ясно показывает — в частности, учитывая масштабы нападения России на Украину прошлой ночью и сегодня утром — что эти месяцы, как я уже говорил, непременно станут для нас месяцами серьезных испытаний», — предупредил премьер.

Туск заверил, что «с раннего утра» находится в постоянном контакте с вооружёнными силами, спецслужбами, а также с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и главой МВД Марчином Кервинским.

Туск отметил, что также провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также «обменялся мнениями с группой европейских лидеров».

«Я не хочу оставлять места для интерпретаций. Мы точно знаем, что то, что упало на польскую землю, прилетело из России. Во время подобных инцидентов иногда возникают спекуляции: а действительно ли это российское, а может, украинское? Мы точно знаем, что имеем дело с российскими объектами», — подчеркнул глава правительства Польши.

Как он добавил, ситуация «не выглядит случайной».

«Я осторожен в формулировках. Вы знаете, это серьезный вопрос, но, похоже, мы все же имеем дело с преднамеренной провокацией. Не случайно эти объекты упали рядом с местом, где проходят учения «коалиции желающих», – добавил Туск.

Он заверил, что будет постоянно поддерживать связь с генеральным секретарем НАТО по этому вопросу.

Туск объявил, что «генеральный секретарь НАТО прибудет завтра (в субботу. – Ред.) в Варшаву».

Заявление главы польского правительства приводит Polsat News.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша проверит нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

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