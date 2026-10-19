После пожара на базе Канадских вооружённых сил CFB Wainwright в Альберте, Канада, в больницы доставили 39 человек. По меньшей мере 19 из них находились в критическом состоянии. Эти данные 18 октября обнародовала премьер-министр Альберты Даниэль Смит, сообщает The Hindu.

Пострадавших перевезли в четыре больницы

По словам Смит, пациентов из CFB Wainwright перевели в четыре больницы, расположенные в Альберте. Некоторые пострадавшие получили тяжёлые ожоги. Глава правительства провинции заявила, что интенсивное лечение таких пациентов может продолжаться неделями или месяцами. Она сообщила эти данные в воскресенье, 18 октября.

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Подтверждена гибель военнослужащих

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что в результате пожара погибли четверо военнослужащих. По данным The Hindu, пожар на CFB Wainwright произошёл 17 октября. Инцидент произошёл на военной базе в Альберте. В сообщении The Hindu этот пожар назван смертельным.

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