После выборов в Конгрессе планируют принять ряд антитрамповских законов — The Hill

Демократическая партия США приступила к подготовке законодательных инициатив, направленных на ограничение полномочий президента Дональда Трампа. Оппозиция рассчитывает получить контроль над Палатой представителей на предстоящих промежуточных выборах и использовать большинство для усиления контроля Конгресса над Белым домом. Главной целью инициатив является внедрение законодательных механизмов сдерживания президентской власти и предотвращения возможных злоупотреблений.

Среди ключевых реформ рассматривается пересмотр процедуры президентского помилования, что стало актуальным после помилования сотен лиц, причастных к штурму Капитолия. Также предлагается ограничить полномочия по массовым увольнениям федеральных служащих и реорганизации ведомств, которые проводились в рамках политики сокращения госаппарата. Кроме того, демократы стремятся усилить бюджетный контроль, чтобы исключить задержку или перенаправление утвержденных Конгрессом средств.

Особое внимание оппозиция уделяет противодействию конфликту интересов и использованию должности для получения личной финансовой выгоды. Несмотря на то, что Трамп сможет налагать вето на принятые законы, демократы рассматривают эти инициативы как способ усилить политическое давление на администрацию и публично зафиксировать свою позицию в отношении антикоррупционных механизмов.

Источник: The Hill.

Демократы в США готовятся в случае получения контроля над Конгрессом после выборов 3 ноября инициировать расследование в отношении финансов семьи президента Дональда Трампа, деятельности Пентагона и иммиграционной политики.

В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в начале октября снизился до 30%, свидетельствует опрос Pew Research Center. Это самый низкий показатель за второй президентский срок Трампа и один из самых низких уровней поддержки главы Белого дома накануне промежуточных выборов за последние десятилетия.

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