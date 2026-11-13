После взрыва в Москве журналист Сергей Заворотный впал в кому

Сергей Заворотный, пострадавший в результате взрыва самодельного устройства в Москве, находится в критическом состоянии. По сообщениям российских Telegram-каналов, мужчина впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он получил тяжелые травмы, в частности лишился левой руки.

После взрыва Заворотного доставили в больницу, где он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как критическое. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, также ему проводят операцию. Другой российский Telegram-канал — Mash — сообщает, что в результате взрыва Заворотном ампутировали левую руку. Кроме того, у него диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и правой ноги.

Состояние пострадавшего также осложняет онкологическое заболевание. По данным Mash, в 2009 году Заворотному сделали операцию из-за рака почки третьей стадии. В 2021 году болезнь вернулась: метастазы распространились на кости таза.

Что рассказывают соседи Заворотного

Российские СМИ также пообщались с жильцами дома в московском районе Чертаново, где жил Заворотный. По их словам, мужчина редко появлялся дома, особенно весной и летом. Соседи описывают его как вежливого человека, который всегда здоровался при встрече. Также они рассказали, что Заворотный обычно оставлял автомобиль на платной стоянке. По их словам, он менял место парковки, а ежемесячная оплата составляла около 10 тысяч рублей.

После взрыва возле дома работают правоохранители. Территорию проверяют, а доступ к подъезду ограничили: попасть внутрь могут только жильцы и курьеры. Также полицейские изымают записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь установить обстоятельства происшествия.

Расследование взрыва

По информации российских СМИ, после взрыва возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранители должны выяснить, кто установил взрывное устройство, как его привели в действие и кто может быть причастен к нападению.

Пока официальных подробностей о возможных подозреваемых и мотивах взрыва в предоставленных сообщениях нет. Информация о состоянии Заворотного также поступает преимущественно от российских Telegram-каналов SHOT и Mash. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 13 ноября, в столице России произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Кировоградской, когда машина находилась в движении.

12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором находился полковник российских Воздушно-космических сил. По версии российской стороны, взрывчатку для подрыва передали необычным способом — с помощью воздушного шара. Тем временем российские СМИ пытаются установить личность погибшего и называют несколько возможных версий.

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