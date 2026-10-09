После закрытия российской сети A7 Кыргызстан закрывает золотой стейблкоин USDKG и ликвидирует две государственные компании

Кыргызстан прекращает работу стейблкоина USDKG, обеспеченного золотом, и ликвидирует две связанные с проектом государственные компании. Соответствующее распоряжение правительство подписало 20 августа, однако информация о решении появилась только сейчас.

Стейблкоин USDKG запустили в ноябре 2025 года. Теперь владельцам токенов предлагают обменять их на обычные деньги или криптовалюту USDT. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Решение о прекращении работы USDKG принято на фоне ликвидации в Кыргызстане инфраструктуры российской сети A7, которую связывают с обходом международных санкций. В то же время в предоставленном сообщении не уточняется, каким именно образом эти события связаны между собой.

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