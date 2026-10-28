После крупной железнодорожной аварии в Испании двое граждан Италии считаются пропавшими без вести. Всего в происшествии были задействованы семеро итальянцев. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.

Сведения о пассажирах

По данным ведомства, четверо граждан Италии находятся в хорошем состоянии. Еще один итальянец госпитализирован, однако его жизни ничего не угрожает. Данные основаны на списке пассажиров поезда Iryo и предварительной информации о поезде оператора Renfe.

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Итальянские дипломаты обращаются в соответствующие органы, чтобы получить полный список пассажиров поезда Renfe и проверить, находились ли в нем другие граждане Италии. Ожидается, что власти будут обновлять списки пассажиров в течение ночи.

Помощь консульства

МИД Италии координирует действия с посольством и генеральным консульством в Мадриде. По просьбе министра иностранных дел Антонио Таяни сотрудники генерального консульства продолжат посещать местные больницы и центры приема выживших, чтобы собрать дополнительную информацию и оказать помощь.

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