В Сербии после завершения правления Александра Вучича китайские компании сохраняют позиции ключевых инвесторов, исполнителей инфраструктурных проектов и кредиторов страны. Об этом пишет Interia, отмечая, что новым властям в Белграде придется учитывать экономическое влияние Пекина.

Китайские инфраструктурные проекты

Одним из крупнейших подрядчиков в Сербии является контролируемая Китаем China Communications Construction Company (CCCC). Компания строит автомагистраль «Милош Великий», которая должна соединить Белград с Болярe на границе с Черногорией. По данным издания, китайский государственный Exim Bank предоставил Сербии на этот проект кредит в размере 4 млрд долларов, а подрядчика выбрали без тендера.

CCCC также строила железную дорогу Панчево—Суботица, скоростную дорогу Иверак—Валево и мост Пупина через Дунай в Белграде. Компания завершает высокоскоростную железнодорожную линию Будапешт—Белград, на которую Exim Bank предоставил кредит в размере 2 млрд долларов. Основным получателем займа является CRIC — дочерняя компания China Railway, которая поставляет оборудование, системы управления движением и программное обеспечение. Китайская CRRC по соглашению с правительством Сербии в 2023 году изготовила для этой линии 20 пассажирских поездов, способных двигаться со скоростью более 200 км/ч.

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Протесты и расследование

Общественное возмущение усилилось после обрушения фрагмента крыши вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. По информации Interia, погибли 16 человек, а здание реконструировал консорциум CRIC и CCCC. После трагедии в Нови-Саде, а затем в Белграде, прошли протесты, в которых активную роль играли студенты.

Interia также сообщает, что в августе 2025 года были арестованы бывший министр инфраструктуры Томислав Момирович и пять высокопоставленных чиновников. По данным издания, их обвинили в фальсификации счетов, выставленных консорциумом CRIC—CCCC.

Отношения с ЕС

По данным Interia, объем китайских инвестиций в Сербию превысил 10 млрд евро. В переговорах о вступлении страны в Европейский Союз из 35 глав закрыли лишь две, и это произошло до 2021 года. Издание отмечает, что смена власти в Белграде может открыть возможность для активизации отношений с ЕС, однако китайские инвестиции и займы останутся важным фактором для нового правительства.

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