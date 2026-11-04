Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине отверг критику о том, что страна якобы отдает предпочтение собственной оборонной промышленности перед европейским сотрудничеством. Как сообщает Politico, он заявил, что защита национальных производителей вооружений является общей проблемой для всех государств ЕС.

Ответ на критику

Писториус выступил на Берлинской конференции по безопасности, отвечая на вопрос председателя Комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она обвинила Германию в том, что страна слишком сосредоточена на закупках у собственных производителей, а не на сотрудничестве с европейскими партнерами.

По словам министра, все страны Европы заявляют о стремлении к более тесному оборонному сотрудничеству и совместным оружейным проектам. В то же время, когда речь идет о конкретных контрактах, каждое государство старается не допустить, чтобы его промышленность осталась в стороне, сказал он.

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Доля совместных закупок

По данным Европейского оборонного агентства, в 2025 году страны ЕС потратили на военное оборудование 115 млрд евро, однако лишь 24% этих расходов пришлись на совместные закупки. Брюссель стремится увеличить эту долю как минимум до 40% к 2030 году.

ЕС также запустил программу кредитов SAFE объемом 150 млрд евро, чтобы побудить страны совместно покупать вооружения. Однако правительства продолжают защищать национальное производство: в частности, Польша заявила о намерении направить 89% из почти 44 млрд евро средств SAFE на внутреннюю промышленность. Писториус отметил, что правительства также несут ответственность за защиту собственных экономик и промышленных предприятий.

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