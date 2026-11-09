Южные порты России переживают серьёзный спад из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Азово-Чёрноморском бассейне на фоне войны против Украины. В сентябре на отдельных терминалах объемы перевалки грузов сократились на 95–100%, а часть перевозок была перенаправлена на северо-запад страны. В то же время федеральные власти не одобрили масштабную финансовую поддержку портовой отрасли.

Проблемы в портовой отрасли России усугубляются. Из-за рисков для безопасности в Азово-Черноморском бассейне грузовые перевозки через порты юга страны практически остановились. Значительную часть грузопотоков пришлось перенаправить на северо-западные направления. Насколько серьёзен спад, показывают данные за сентябрь. На отдельных южных терминалах объёмы перевалки упали на 95–100%. Фактически некоторые объекты почти полностью лишились грузооборота.

Особенно сильно ситуация ударила по экспорту зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Эти грузы традиционно составляли значительную часть работы южных портов. В июле и августе объемы их перевалки сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 7,9 млн до 3,8 млн тонн. На фоне спада региональные власти и представители портовой отрасли обратились к федеральному правительству за финансовой помощью. Они просили ввести субсидии на заработную плату работникам, компенсировать расходы на содержание оборудования, предоставить льготные кредиты и отсрочить уплату налогов и арендной платы.

Проблемы коснулись и самих работников. Часть из них уже потеряла работу, другие вынуждены работать по сокращенному графику. Поэтому представители отрасли настаивали на государственной поддержке, которая помогла бы предприятиям сохранить персонал и обеспечить работу портов. Отдельно бизнес просил увеличить страховое покрытие военных рисков. Из-за опасности в регионе страхование таких рисков стало одним из важных вопросов для портовых операторов. Однако и здесь российские власти не предложили ожидаемой поддержки.

По оценкам, только компенсация расходов на зарплаты портовых работников могла бы обойтись федеральному бюджету в 6,6–8 млрд рублей в год. Вероятно, именно дополнительные бюджетные расходы стали одной из причин, по которой правительство не одобрило предложенные меры помощи. Не получили портовики и четких гарантий относительно страхования. Министерство финансов РФ заявило, что не может административно определять условия перестрахования военных рисков. То есть бизнесу фактически не предложили отдельного механизма, который помог бы компенсировать угрозы для работы в регионе.

Что касается арендных платежей за федеральное имущество, то их могут отсрочить, но не бесплатно. Для этого предусмотрена плата по ставке, включающей ключевую ставку и дополнительные 5,18% годовых. Таким образом, предприятия, которые уже потеряли часть доходов из-за рисков безопасности, могут получить ещё и дополнительную финансовую нагрузку.

В результате портовая отрасль юга России столкнулась сразу с несколькими проблемами: падением грузооборота, сокращением экспорта, потерей рабочих мест и отсутствием полноценной государственной поддержки. Война против Украины создает для российской экономики не только прямые расходы, но и косвенные потери — в частности, из-за нарушения торговых маршрутов и остановки работы предприятий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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