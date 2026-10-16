Австралийская PLS Group объявила, что планирует инвестировать $1,9 млрд в расширение литиевого рудника Пилгангура в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Компания намерена увеличить производство сподуменового концентрата примерно до 2 млн тонн в год, сообщает ABC News Australia.

Новый перерабатывающий комплекс

Проект предусматривает строительство нового перерабатывающего предприятия Jimmagunya. Название выбрали старейшины народа ньямал; оно означает «край источников». Рудник Пилгангура расположен примерно в 140 км к юго-востоку от Порт-Хедленда.

Управляющий директор и генеральный директор PLS Дейл Хендерсон заявил, что компания инвестирует в инфраструктуру для долгосрочного развития месторождения. По его словам, изменения должны сократить операционные расходы, повысить производительность и обеспечить инфраструктурные мощности для расширения проекта P2000.

Производство к 2029 году

PLS прогнозирует, что после полного ввода расширенных мощностей в эксплуатацию в 2029 году Пилгангура будет производить 2 млн тонн сподуменового концентрата ежегодно. Если этот прогноз подтвердится, рудник сможет конкурировать с Гринбушес, которым управляет Talison Lithium, за статус крупнейшего в Австралии рудника по добыче лития из твёрдых пород.

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Отдельно PLS объявила об инвестициях в инфраструктуру на $600 млн в течение трёх лет. Они включают модернизацию подъездных дорог при софинансировании правительства штата, строительство постоянного городка на 1 200 мест для работников и объекта для обслуживания рудника. Компания планирует финансировать оба направления инвестиций за счёт имеющихся средств и денежных потоков от текущего производства.

Цены падают несмотря на высокий спрос

Аналитик горнодобывающей отрасли Питер Страчан отметил, что спрос на литий остаётся высоким благодаря мировому спросу на электромобили, однако цены на сподуменовый концентрат снижаются из-за увеличения предложения. По данным материала, цена сподумена почти вдвое упала с майского максимума в $US3 000 за тонну до $US1 505, тогда как цена карбоната лития составляла около $US15 500 за тонну.

Правительство Западной Австралии заявило, что расширение создаст около 1 000 рабочих мест на этапе строительства и ещё 500 операционных должностей. В 2025 году литиевая отрасль штата продала почти 4 млн тонн сподуменового концентрата — это наибольший объём за всю историю.

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