В Польше Национальная налоговая администрация (KAS) заявила о выявлении нарушений при расходовании государственных средств на сумму более 120 млрд злотых. В прокуратуру направили 263 сообщения о возможном совершении преступлений, которые в общей сложности касаются более чем 106 млрд злотых, сообщает RMF24.

Проверили 191 субъект

По данным KAS, аудит охватил 191 субъект. Среди них были 17 министерств, 78 фондов, 29 ассоциаций, восемь государственных юридических лиц, девять таможенных управлений и органов, три исполнительных агентства и пять компаний специального назначения.

По результатам аудита уполномоченному по вопросам дисциплины государственных финансов направили 133 сообщения о возможных нарушениях финансовой дисциплины. KAS отметила, что замечания касались, в частности, правил предоставления и расчетов по дотациям и другой публичной поддержке, а также расходования денег не в соответствии с финансовыми планами или определенным назначением.

Какие нарушения указала KAS

Налоговая администрация также назвала возможное экономически необоснованное создание государственных учреждений и субъектов для конкретных нужд, использование бюджетных резервов с нарушением условий их применения, действия без правового основания или создание норм для определенных потребностей. Среди замечаний также указаны неэкономное использование государственных средств и необеспечение интересов Государственной казны.

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В перечне сообщений есть дело Национального совета по радиовещанию и телевидению Польши (KRRiT). KAS заявила, что в октябре 2026 года выявила возможность действий во вред общественным интересам из-за промедления в отношении радио- и телевещателей, которые, по ее данным, имели задолженность по уплате концессионных сборов. Эти платежи являются доходами государственного бюджета.

Отдельные замечания касаются возможного превышения полномочий при принятии решения о финансировании части расходов для получателей услуг за счет государственных средств. Сумма, указанная в этом сообщении, составляет почти 4,7 млн злотых.

KAS подчеркнула, что сообщения касаются подозрений и не определяют уголовную ответственность лиц или учреждений, которых касаются производства.

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