В Польше Национальная налоговая администрация может хранить данные о проездах автомобилей, считанные дорожными камерами, до пяти лет. Информация из системы автоматического распознавания номерных знаков ANPRS PL используется для отбора случаев для проверок, а также в уголовно-налоговых делах и при взыскании налогов и других публичных платежей.

Данные могут храниться пять лет

Как сообщает Polsat News, систему ANPRS PL запустили в декабре 2017 года, чтобы эффективнее выявлять контрабандистов и налоговых мошенников. После фиксации номерного знака камерой запись о проезде поступает в базу данных налоговой администрации.

Максимальный срок хранения таких записей связан со сроком давности налоговых обязательств. Поэтому данные о поездке, зафиксированной сейчас, могут быть использованы в деле, которое начнут через несколько лет. По объяснению главы администрации, система способна регистрировать данные о транспортных средствах, находящихся в зоне действия ее устройств, а собранная информация может использоваться для аналитики.

Омбудсмен запросил информацию о правовых основаниях

Заместитель польского омбудсмена Станислав Троцюк обратился к главе Национальной налоговой администрации Марцину Лободе с просьбой объяснить правовые основания работы системы. Сомнения касались соответствия такой практики статье 51 Конституции Польши, которая предусматривает законное основание для сбора данных о гражданах и запрещает собирать их сверх необходимого объема.

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В ответе от 23 октября 2026 года Лобода указал, что система используется на основании положений закона о Национальной налоговой администрации. Персональными данными, которые обрабатывает система, он назвал регистрационные номера автомобилей. По его словам, не вся собранная информация автоматически используется в производствах, а сотрудники администрации не имеют неограниченного доступа к данным обо всех транспортных средствах.

Камеры помогают выбирать объекты проверок

По объяснению Лободы, ANPRS PL не заменяет налоговые проверки, а помогает определять случаи с наибольшим риском нарушений. Издание Dziennik Gazeta Prawna ранее описало ситуацию с предпринимателем из Кракова: налоговики сопоставили журнал пробега автомобиля с данными камер и выявили поездки, которых не было в документах. Предпринимателя вызвали для дачи объяснений.

Налоговая администрация не сообщает, сколько нарушений было выявлено благодаря камерам. Там пояснили, что записи распознавания номерных знаков являются лишь одним из многих источников информации, поэтому отдельно определить такие дела невозможно.

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