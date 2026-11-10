Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира

Бывший участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни официально вошел в список музыкантов-миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается примерно в 1,4 млрд долларов, что позволило ему занять третье место в рейтинге самых богатых музыкантов мира.

Основную часть своего состояния Маккартни получил благодаря MLP Communications — звукозаписывающему лейблу, который он основал в 1969 году. Компания управляет его музыкальным каталогом, а также авторскими правами других исполнителей.

Имея состояние в 1,4 миллиарда долларов, сэр Пол Маккартни занимает третье место среди самых богатых музыкантов мира — после Тейлор Свифт (2 миллиарда долларов) и Jay-Z (2,8 миллиарда долларов).

Приобретение каталогов таких артистов, как Бадди Холли, а также партитур для бродвейских мюзиклов и популярных рождественских песен, внесло весомый вклад в состояние Пола Маккартни, составив почти четверть миллиарда долларов.

Отметим, что Маккартни, в частности, владеет правами на такие известные рождественские песни, как: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Wonderful Christmastime, Blue Christmas, Baby, It’s Cold Outside.

Кроме того, как один из четырёх участников группы The Beatles, Пол Маккартни получает 25 % доходов холдинговой компании Apple Corps. Она ежегодно приносит 50 миллионов долларов благодаря стримингу, продажам виниловых пластинок и фирменной атрибутики группы. По оценкам Forbes, стоимость этой доли для каждого из участников The Beatles (или их наследников) превышает 150 миллионов долларов. Кроме того, музыкант также получает 10 миллионов долларов в год благодаря своей доле авторских прав на песни The Beatles. Он на протяжении двух последних десятилетий вел юридическую борьбу за них. Этот актив оценивается как минимум в 200 миллионов долларов.

В общий объем его состояния также входят доходы от мировых гастрольных туров, недвижимость в разных уголках мира и коллекция произведений искусства, включающая картины Рене Магритта и Пабло Пикассо.

Сэр Пол Маккартни продолжает вести активную музыкальную деятельность: в мае этого года он выпустил свой 20-й сольный альбом The Boys of Dungeon Lane. Также о нём сняли документальный фильм Man on the Run, в котором подробно освещается жизнь музыканта после его ухода из состава The Beatles и создания рок-группы Wings.

Отметим, что задолго до официального подсчёта Forbes Пола Маккартни считали миллиардером. Так, статус британского миллиардера он впервые получил в мае 2024 года благодаря авторитетному рейтингу Sunday Times Rich List. Тогда его состояние оценивали в 1,3 миллиарда долларов, однако эта сумма была совокупной — она учитывала активы самого Пола и капитал его супруги. Forbes оценивает индивидуальное состояние человека. Поэтому официально его признали миллиардером только после того, как его собственные музыкальные каталоги, недвижимость и доходы от сольных туров самостоятельно превысили отметку в 1,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Музыканты Маккартни и Старр выступят вместе в Лас-Вегасе — Rolling Stone.

Читай нас в