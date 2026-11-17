Этой осенью полярный вихрь в стратосфере распался раньше, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

Это может привести к перемещению арктических воздушных масс на юг и вызвать сильные морозы и сухую погоду в Европе, Северной Америке и Азии.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), разворот стратосферных ветров произошел более чем на две недели раньше предыдущего рекорда. Причиной стал процесс внезапного стратосферного потепления.

Среди возможных последствий для Европы — резкие похолодания, снегопады и длительные погодные аномалии. В то же время специалисты отмечают, что точно спрогнозировать последствия столь раннего распада вихря пока сложно.

Для Центральной Европы многое будет зависеть от формирования блокирующего антициклона. Если он возникнет над севером или северо-востоком Европы, в Карпатский бассейн могут поступить холодные и сухие воздушные массы с востока и северо-востока.

Источник: Portfolio

17 ноября на горе Пип Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.

Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

Напомним, накануне на горе Пип Иван в Ивано-Франковской области бушевал сильный шторм. Из-за опасных погодных условий горные спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

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