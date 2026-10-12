В Эстонии политики обсуждают возможные изменения роли президента и процедуры избрания главы государства перед вступлением в должность У́лле Мадизе. Об этом сообщает ERR News.

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван из партии Isamaa обратил внимание на исключительное право президента объявлять военное положение. По его словам, если глава государства отсутствует или не может принять решение, другого механизма для объявления военного положения нет.

Предложения по процедуре избрания

Депутат парламента и бывший министр юстиции Мадис Тимпсон из Партии реформ предложил изменить закон о выборах президента. Он считает, что если Рийгикогу не избирает президента, окончательное решение должна принимать коллегия выборщиков, а побеждать должен кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Тимпсон выступил против возвращения процедуры в парламент после голосования коллегии выборщиков. По его мнению, такой порядок не способствует положительному имиджу Эстонии.

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Дискуссия о прямых выборах

Депутат от Консервативной народной партии Эстонии Анти Пооламетс выступил за прямые выборы президента. Он убежден, что это придало бы главе государства больше авторитета. Он также призвал обеспечить президенту большую самостоятельность в вопросах внешней политики.

В свою очередь депутат и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс возразил против прямого голосования. Он заявил, что при такой модели президентом, скорее всего, станет партийный политик. По его мнению, нынешняя конституционная модель с беспартийным главой государства, который осуществляет надзор и видит более широкую картину, лучше.

Улле Мадизе должна принести присягу в Рийгикогу в 15:00 в понедельник. Накануне она также приняла участие в экуменическом богослужении в кафедральном соборе Святой Марии в Таллинне.

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