Национальное полицейское агентство Японии на следующей неделе начнет обсуждение возможного введения GPS-наблюдения за сталкерами, которых будут считать представляющими высокий риск для пострадавших. Также будет рассмотрена возможность обязать таких людей проходить психологическое лечение или консультирование, сообщает The Japan Times.

Электронный контроль и предупреждение пострадавших

Первое заседание экспертной группы из восьми участников запланировано на понедельник. Она должна оценить, можно ли внедрить электронный мониторинг в соответствии с японским законодательством о противодействии сталкингу. Участники также определят критерии, по которым преследователей будут относить к категории высокого риска, и механизм предупреждения пострадавших об их приближении.

Предлагаемая система предусматривает использование GPS-устройств, которые могут подавать сигнал, если человек, находящийся под наблюдением, войдет в определенную зону рядом с пострадавшим. Вместе с тем еще предстоит решить, как долго люди будут обязаны носить такие устройства, потребуется ли для этого санкция суда и будет ли полиция иметь доступ к данным о местонахождении в реальном времени.

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Опыт других стран и консультирование

В группу войдут специалисты по праву и уголовной политике, эксперты в сфере психического здоровья и консультирования, юристы с опытом поддержки пострадавших, а также член семьи женщины, которую сталкер убил в городе Дзуси в префектуре Канагава в 2012 году.

Япония изучает зарубежный опыт. В Южной Корее с 2023 года суды могут обязывать отдельных правонарушителей, связанных со сталкингом, носить GPS-браслеты на ноге. В Германии и Испании также действуют системы электронного наблюдения за правонарушителями, связанными со сталкингом или домашним насилием, которые позволяют полиции вмешиваться в случае их приближения к пострадавшим.

С 2024 года японская полиция рекомендует людям, которым выданы запретительные предписания, обращаться за лечением или консультированием. Однако участие в таких программах не является обязательным: в 2024 году в нем приняли участие 184 из 3271 направленного человека, или 5,6%. В 2025 году полиция получила 22 881 обращение по поводу сталкинга, число запретительных предписаний достигло рекордных 3037, а за нарушение закона о противодействии сталкингу были задержаны 1546 человек.

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