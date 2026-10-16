Столичная полиция Лондона в Великобритании проводит уголовное расследование по поводу вероятного несанкционированного доступа к базе данных политической партии. Как сообщает The Guardian, источники издания связывают это дело с продолжающимся спором вокруг основания левой британской партии Your Party.

Представитель Столичной полиции заявил, что расследование открыли после получения в сентябре 2025 года сообщения о «вероятном несанкционированном доступе к базе данных политической партии». При этом полиция публично не назвала партию, которой касается производство.

Задержание и допрос

По данным Politico, правоохранители задержали мужчину по подозрению в нарушении Закона о неправомерном использовании компьютеров 1990 года. Его отпустили до дальнейших следственных действий, обвинения мужчине не предъявляли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также в рамках этого же расследования полиция ранее допросила женщину в возрасте около 30 лет с официальным предупреждением. Ей также не предъявляли обвинений. Ни один из этих двух людей не является депутатом парламента. По информации Politico, бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина и бывшую депутатку-лейбористку Зару Султану не обвиняют в неправомерных действиях.

Спор о членском портале

Your Party была основана летом 2025 года Корбином и Султаной. В сентябре того же года Султана представила в социальной сети X новый портал для членов партии и призвала сторонников оформить платное членство за 55 фунтов стерлингов. Корбин назвал этот ресурс «фальшивой системой членства» и призвал сторонников игнорировать электронное письмо с просьбой перевести деньги.

В январе стало известно, что Управление комиссара по информации Великобритании не будет предпринимать дальнейших действий в отношении запуска портала, однако посоветовало обратиться в полицию из-за возможной «серьезной преступной деятельности». Представитель Your Party заявил, что партия не будет комментировать текущее полицейское расследование, и заверил, что ее системы защищены, а инцидент был единичным.

Читай нас в