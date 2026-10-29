Столичная полиция Лондона в Великобритании передала на рассмотрение Независимому управлению по вопросам поведения полиции свое решение не информировать другие правоохранительные органы о письме с обвинениями в адрес Томаса Маркла — отца Меган, герцогини Сассекской.

Как сообщает ABC News, полиция получила письмо в январе 2019 года. В нем речь шла о предполагаемых правонарушениях за пределами Великобритании. В частности, в письме утверждалось, что Маркл якобы хранил на Филиппинах изображения сексуального насилия над детьми.

Письмо передали в офис Сассекских

После внутренней проверки Столичная полиция заявила, что передала на рассмотрение надзорному органу свое решение не уведомлять другие правоохранительные ведомства. Вместо этого письмо оценили и передали в офис герцога и герцогини Сассекских для ознакомления, сообщил руководитель подразделения охраны Столичной полиции Адам Слонецкий.

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По его словам, полиция начала передавать информацию об обвинениях соответствующим зарубежным правоохранительным органам. Ожидалось, что этот процесс завершится в ближайшие дни.

Расследование на Филиппинах

Полиция Филиппин проводит расследование. Министр внутренних дел страны Джонвик Ремулла сообщил AFP, что правоохранители после сообщения от сына Маркла осмотрели его бывшее жилье. По словам министра, там обнаружили материалы, которые могут содержать изображения сексуального насилия над детьми, а также ноутбук, проходящий криминалистическую экспертизу.

Ремулла заявил, что Филиппины предпримут надлежащие юридические меры, если будет достаточно доказательств. Томас Маркл отверг все обвинения. Меган заявила, что глубоко расстроена этими утверждениями, а также сообщила, что прекратила контакты отца со своими детьми из-за предыдущих тревожных обвинений.

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