Полиция обнародовала список вещей, похищенных из дома принцессы Кейт и принца Уильяма – People
В Великобритании двух граждан Албании обвинили в ограблении загородного дома принца Уильяма и Кейт Миддлтон в поместье Анмер-Холл на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке, сообщила полиция Норфолка. Они похитили из особняка дорогие запонки и часы.
Инцидент произошел 23 ноября, а 34-летний Мирген Доку и 32-летний Арилен Ндочи предстали перед магистратским судом Норвича 25 ноября по обвинениям в проникновении в жилище с целью кражи и незаконном проникновении на охраняемую территорию.
По данным прокуратуры, злоумышленники поднялись по водосточным трубам, повредили оконную раму и проникли в гардеробную на верхнем этаже. Оттуда они похитили часы неустановленной стоимости и шесть пар запонок, одна из которых описана как «запонки герцога Эдинбургского».
Полицию вызвали незадолго до 18:00 по местному времени после сообщений о подозрительной активности. Во время патрулирования с тепловизором управляющий поместьем Сандрингем заметил двух мужчин, которые бежали в лесистую местность, тогда как третьего подозреваемого правоохранители пока не задержали.
Источник: People.
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