Во вторник, 25 ноября, в центре Варшавы гражданин Украины совершил самоподжог. Польская полиция подтвердила его гражданство украинскому посольству. Правоохранители выясняют мотивы поступка и проверяют, могли ли к происшествию быть причастны другие люди.

По информации дипломатов, мужчина получил тяжёлые ожоги и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как критическое. Украинское консульство уже установило контакт с родственниками пострадавшего и поддерживает связь с польскими правоохранительными органами. Дипломаты следят за ситуацией и выясняют обстоятельства происшествия.

В посольстве также сообщили, что польская полиция проверяет не только возможные мотивы мужчины, но и то, могли ли к инциденту быть причастны посторонние лица. «Польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование. Других подробностей об обстоятельствах самоподжога и возможных причинах поступка мужчины посольство пока не сообщало. Об этом сообщило посольство Украины в Польше на своей официальной странице в Facebook.

Гражданин Украины, который вечером 25 ноября совершил самоподжог напротив Президентского дворца в Варшаве, требовал равного отношения к полякам и украинцам. Как сообщают СМИ, 22-летнего мужчину зовут Эдвард. Он является студентом Варшавского политехнического университета.

Напомним, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши.

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