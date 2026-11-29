Польская биатлонистка Камила Жук заняла третье место в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира в Контиолахти, Финляндия. Для 29-летней спортсменки это первый подиум Кубка мира и лучший результат в карьере, сообщает Interia Sport.

Шесть секунд до победы

Жук финишировала со временем 21 минута 12 секунд и долгое время возглавляла протокол соревнований. Победу одержала шведка Эльвира Эберг, показавшая результат 21:05,6. Второй стала француженка Жюстин Брезаз-Буше с результатом 21:07,1.

Польская спортсменка не допустила ни одного промаха. В то же время, по данным издания, во время стрельбы у нее несколько раз заклинивала винтовка. До этого наивысшим результатом Жук на этапах Кубка мира было шестое место в сезоне 2018/2019.

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Четвертая в общем зачете

После старта в Контиолахти Жук занимает четвертую позицию в общем зачете Кубка мира, имея 91 очко. Ее отставание от лидера Эберг составляет 89 баллов.

Предыдущий подиум польских биатлонисток на Кубке мира датировался 6 декабря 2018 года: тогда Моника Хойниш стала второй в индивидуальной гонке на 15 км в словенской Поклюке. Следующий женский старт Кубка мира запланирован на 4 декабря в австрийском Хохфильцене, где спортсменки вновь будут соревноваться в спринте на 7,5 км.

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