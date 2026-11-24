В хорватском Порече 19-летняя польская боксёрша Наталия Невядомска стала чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет в весе до 48 кг. В финале она единогласным решением судей победила представительницу Турции Филиз Ишык — 5:0.

По данным Interia Sport, судейские записки по итогам поединка составили 29:28, 29:28, 30:27, 30:27 и 30:27 в пользу Невядомской. Первый раунд все пятеро судей отдали польской спортсменке, а в двух следующих она победила по судейским оценкам со счётом 4:1.

Путь к финалу

На турнире в Хорватии Невядомска сначала победила француженку Матильду Франье, а в полуфинале одолела Софию Турбинину из Украины. Полуфинальный бой завершился со счётом 4:1, хотя польская боксёрша получила предупреждение в последнем раунде.

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Годом ранее Невядомска выступала на чемпионате Европы U-19 в Остраве, где выбыла в четвертьфинале после поражения от Насирли Банучихак из Азербайджана. Золото в Порече стало её первой наградой высшей пробы на молодёжном первенстве континента.

Золото для Польши

Целью сборной Польши на чемпионате Европы U-23 в Порече были четыре медали. Невядомска стала первой польской обладательницей золота на этих соревнованиях в 2026 году. В 2025 году польки Наталия Кучевска, Юлия Шеремета, Барбара Марцинковска и Эмилия Котерска завоевали четыре золотые медали на молодёжном первенстве в Будапеште.

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