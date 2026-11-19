Церемонию вручения премий Globe Soccer планируют провести в Дубае, ОАЭ. Польская нападающая «Барселоны» Эва Пайор вошла в список 20 номинанток на награду лучшей футболистке года. Голосование за претенденток проходит среди болельщиков, сообщает Interia Sport.

Список номинанток

Вместе с Пайор в список вошли Сельма Баша, Барбра Банда, Клара Бюль, Мариона Кальдентей, Темва Чавинга, Ката Коль, Мельши Дюмонте, Каролин Грэм Хансен, Патри Гихарро, Пернилле Хардер, Юи Хасегава, Мапи Леон, Клаудия Пина, Алексия Путельяс, Тринити Родман, Алессия Руссо, Эшли Санчес, Хадиджа Шоу и Момоко Танакава.

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Среди номинанток также есть партнерши польской футболистки по «Барселоне» Каролин Грэм Хансен и Клаудия Пина. Путельяс также вошла в список претенденток на награду.

Результаты Пайор

По данным Interia Sport, несколькими неделями ранее Пайор заняла второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Путельяс. Издание связывает новую номинацию футболистки с ее результативностью в Европе и командными достижениями «Барселоны» в национальных турнирах и Лиге чемпионов.

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