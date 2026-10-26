В Польше партия «Право и справедливость» (PiS) представила законопроект, предусматривающий введение 8-процентной ставки НДС на все виды твердого топлива и 5-процентной ставки на электроэнергию и тепловую энергию. Об этом сообщает RMF24.

Ставка для твердого топлива

Детали инициативы на пресс-конференции в понедельник представил вице-президент PiS Пшемыслав Чарнек. По его словам, ставку НДС в 8% предлагают установить для угля, брикетов и пеллет, а также других видов твердого топлива.

Чарнек заявил, что вследствие таких изменений уголь и брикеты могут подешеветь на 250–300 злотых за тонну. Ранее, в субботу, он анонсировал презентацию проекта во время экспертной конференции «Приближается самая дорогая зима в истории».

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Электроэнергия и тепло

Другая часть законопроекта предусматривает 5-процентную ставку НДС на электроэнергию и тепловую энергию. По мнению Чарнека, это может обеспечить средней польской семье ежемесячную экономию до 70 злотых.

Политик назвал инициативу пакетом «дешевое отопление 1.0» и заявил, что его нужно внедрить немедленно, чтобы успокоить ситуацию в польских семьях и среди микропредпринимателей.

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