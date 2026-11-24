Американский ESPN признал польскую теннисистку Маю Хвалиньскую главной сенсацией года. Как сообщает Interia Sport, спортсменка получила это признание после выхода в финал Roland Garros и победы на турнире WTA 1000 в Ухане в сезоне 2026 года.

Финал в Париже

На French Open Хвалиньская прошла квалификацию в основную сетку, занимая 114-е место в рейтинге WTA. До турнира в Париже она лишь дважды играла в основной сетке соревнований Большого шлема и выиграла один матч.

В Париже польская теннисистка дошла до финала и стала первой в истории турнира спортсменкой, пробившейся в решающий матч через квалификацию. В финале она проиграла Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6. После Roland Garros Хвалиньская поднялась на 21-е место мирового рейтинга, а её призовые за три недели турнира почти утроили сумму заработков за всю предыдущую карьеру.

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Титул в Ухане

Во время Уимблдона теннисистка получила травму, однако позднее вернулась к выступлениям. В октябре она выиграла Wuhan Open — свой первый турнир категории WTA 1000 и самый крупный титул в карьере. Она также достигла наивысшей для себя позиции в рейтинге WTA — 11-го места.

По данным источника, WTA номинировала Хвалиньскую в категории «Открытие года», а результаты должны объявить после 14 декабря. ESPN также назвало теннисисткой года Елену Рыбакину, прорывом года — Мирру Андрееву, а лучшей женской парой — Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд.

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