Польская смешанная эстафетная команда завоевала бронзовую медаль на соревнованиях World Tour в Шанхае, Китай. Финал эстафеты провели в начале последнего дня турнира. В поединке за третье место поляки соревновались с корейскими соперниками и заняли третью позицию.

Состав команды

В состав команды вошли Михал Невиньский, Феликс Пижон, Никола Мазур и Корнелия Возняк. О результате Interia Sport сообщило в ходе заключительного дня соревнований в китайском городе.

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Вторая медаль в Китае

По данным издания, бронза стала второй медалью польской команды в Китае. Соревнования World Tour на момент публикации продолжались, а финал эстафеты прошёл в начале их последнего дня. Информацию о медали обнародовали ещё до завершения турнира. Награду завоевала польская четвёрка, заявленная на финал.

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