Министерство внутренних дел Польши отозвало предложение, предусматривавшее до трёх лет лишения свободы за сознательное содействие незаконному пребыванию мигрантов в стране даже без финансовой или личной выгоды. Инициатива вызвала критику правозащитников и возражения со стороны части правительства, сообщает Notes from Poland.

Что предусматривала инициатива

Действующее польское законодательство позволяет лишить свободы на срок до пяти лет человека, который содействует незаконному пребыванию другого лица в Польше в обмен на финансовую или личную выгоду. Предлагаемая поправка должна была распространить уголовную ответственность и на тех, кто сознательно помогает или облегчает такое пребывание без получения выгоды.

Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек объяснял, что изменения должны были закрыть возможность для людей, которые под видом помощи содействуют незаконному пребыванию мигрантов и последующей нелегальной миграции. В то же время активисты опасались, что норма может касаться волонтёров и жителей приграничных районов, предоставляющих мигрантам еду, воду, медицинскую помощь, одежду или убежище.

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Реакция правозащитников и правительства

Совместное заявление против проекта подписала 61 организация, в том числе Amnesty International, Хельсинкский фонд по правам человека и Фонд Аушвиц-Биркенау. Они заявили, что предложенная формулировка могла создать риск уголовной ответственности для медработников, юристов, учреждений, работающих с детьми, и организаций, помогающих жертвам торговли людьми.

Уполномоченная по правам человека Сильвия Грегорчик-Абрам также выразила обеспокоенность тем, что изменения могут криминализировать благотворительную или гуманитарную деятельность в отношении людей, чей статус пребывания ещё не урегулирован. Против плана публично выступила и министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Демьянович-Бонк из партии «Левые».

МВД Польши заявило, что отзывает предложение, чтобы устранить любые сомнения и предотвратить неправильное толкование правил. В ведомстве подчеркнули, что целью было усиление борьбы с организаторами незаконной переправки мигрантов, а правовые нормы должны одновременно защищать гуманитарные ценности и деятельность по спасению жизни.

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