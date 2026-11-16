В Польше депутат Павел Яблоньский подал в прокуратуру заявление в связи с подозрениями в совершении ряда преступлений бывшим заместителем министра сельского хозяйства Михалом Колодзейчаком. Как сообщает Polsat News, в юридическую канцелярию политика обратились две женщины, заявившие, что пострадали от действий Колодзейчака и людей, сотрудничавших с ним.

Подозрения в заявлении

По словам Яблоньского, заявление касается подозрений в изнасиловании, жестоком обращении, угрозах и предоставлении наркотических средств. В заявлении также говорится о возможном создании опасности для жизни или причинении тяжкого вреда здоровью, телесных повреждениях, незаконном получении информации из телефона и фиксации изображения обнаженного человека без его согласия.

По сообщению депутата, одна из женщин ранее самостоятельно обращалась в прокуратуру, однако та через несколько дней отказала в открытии расследования. Яблоньский обжаловал это решение в суде. От имени второй женщины он подал отдельное заявление, к которому приложили собранные материалы и ходатайства о проведении следственных действий.

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Обращение по поводу неприкосновенности

Яблоньский также просит приобщить новые материалы к другому уже продолжающемуся производству и срочно обеспечить сохранность доказательств. Он призвал прокуратуру обратиться в Сейм Польши с просьбой лишить Колодзейчака депутатской неприкосновенности.

В октябре Окружная прокуратура в Варшаве начала проверку по сообщениям о возможном принуждении к определенному поведению и предоставлении наркотических средств. Колодзейчак, основатель Agrounia, был отстранен от прав члена парламентского клуба «Гражданская коалиция».

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