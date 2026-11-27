Польский футболист Пётр Зелиньский восстановился после травмы стопы и провёл полноценную тренировку с «Интером» накануне домашнего матча Серии A против «Дженоа» в Милане, Италия. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на итальянских журналистов Sky Sports.

Пропустил два матча

После возвращения со сбора сборной Польши 32-летний полузащитник пропустил два матча миланского клуба. Его беспокоили болезненное воспаление и повреждение подошвы стопы, из-за которых ему было сложно ускоряться и менять направление движения с мячом.

Зелиньский не сыграл в матче чемпионата Италии против «Аталанты», завершившемся ничьей 4:4, а также в поединке Лиги чемпионов с «ВФБ Штутгарт», который «Интер» выиграл со счётом 2:0. До этого он не успел восстановиться к игре сборной Польши с Румынией в Бухаресте, где поляки уступили 1:2, однако несколько дней спустя провёл 81 минуту во встрече со Швецией, завершившейся со счётом 1:1.

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Шанс сыграть с первых минут

По данным Sky Sports, Зелиньский может попасть в стартовый состав «Интера» на позиции центрального полузащитника. За место в основе он будет конкурировать с Сучичем.

В нынешнем клубном сезоне поляк провёл 14 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. «Интер» перед игрой с «Дженоа» занимал третье место в таблице Серии A, имея 29 очков и отставая от лидера «Лацио» на три пункта. Матч на стадионе «Сан-Сиро» запланирован на субботу, 28 ноября, в 20:45.

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