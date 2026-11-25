В Польше Польский футбольный союз оставил Яна Урбана на посту главного тренера национальной сборной по футболу. По данным Interia Sport, решение приняли после встречи президента союза Цезария Кулеши с тренером, во время которой Урбан представил отчет о проделанной работе.

Штаб Урбана усилят

В сообщении Польского футбольного союза отметили, что после совместного анализа Кулеша и Урбан договорились продолжить сотрудничество. В то же время тренерский штаб сборной должны усилить кадрами.

Под руководством 64-летнего Урбана польская команда проиграла стыковой матч за выход на чемпионат мира. Позднее сборная сохранила место в дивизионе B Лиги наций, одержав одну победу на групповом этапе турнира.

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Критика от Бонека

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек в разговоре с TVP Sport заявил, что требование усилить штаб может свидетельствовать о неполном доверии руководства к Урбану. Он также раскритиковал публичность встречи Кулеши с тренером, считая, что ее следовало провести без лишней огласки.

Бонек сказал, что длительное обсуждение будущего тренера ослабило его позиции. Он напомнил о невыходе на чемпионат мира и результатах команды в Лиге наций: одной победе и трех поражениях в шести матчах. Отвечая на вопрос, правильно ли было оставить Урбана на посту, Бонек отметил, что оценит это после отбора на Евро-2028.

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