Президент Польши Кароль Навроцкий 29 ноября провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает RMF24, глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что Трамп подтвердил обязательства по статье 5 НАТО и заверил: Польша является и будет безопасной.

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По словам Пшидача, стороны обсудили польско-американское сотрудничество, прежде всего в сфере безопасности. Также речь шла о присутствии американских военных в Польше, сотрудничестве оборонных промышленностей и ситуации в Центральной и Восточной Европе.

В повестку переговоров также вошел польско-американский диалог в контексте будущего саммита G20 в Майами.

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Сервисный центр PAC-3

Пшидач также сообщил, что Навроцкий поблагодарил Трампа за решение Белого дома разместить в Польше первый в Европе сервисный центр для ракет PAC-3 системы Patriot.

По словам польского чиновника, Белый дом принял это решение вследствие непосредственного разговора президентов.

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