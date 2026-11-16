В Польше председатель Управления по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) предъявил компании Maspex обвинения в связи со способом продвижения и представления напитков Kubuś Waterrr и Kubuś Waterrr Active+. Регулятор считает, что реклама и оформление продукции могут вводить потребителей в заблуждение относительно состава напитков, сообщает Polsat News.

Замечания к оформлению напитков

По оценке UOKiK, названия продуктов, красочное оформление, водные мотивы и изображения бутылок с бесцветным напитком в рекламе могут создавать впечатление, будто напитки содержат лишь незначительное количество фруктового сока. В то же время яблочный сок составляет 30% состава Kubuś Waterrr и 25% состава Kubuś Waterrr Active+.

Регулятор также обратил внимание на изображения фруктов на бутылках и в рекламных материалах. Они могут создавать впечатление, что в напитках с малиновым или клубничным вкусом преобладает сок именно этих фруктов. По данным UOKiK, доля малинового или клубничного сока в таких напитках составляет лишь 0,1%, тогда как основным фруктовым компонентом является яблочный сок.

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Надпись о сахаре

Отдельные замечания касаются надписи «ZERO dodanego CUKRU» — «ноль добавленного сахара». UOKiK считает, что выделение слов «ноль» и «сахара», а также значительно меньший шрифт слова «добавленного» могут привести к ошибочному выводу, будто напиток вообще не содержит сахаров. В то же время сахара содержатся во фруктовых соках.

Председатель UOKiK Томаш Хрустны заявил, что реклама не должна создавать впечатление, будто покупатель выбирает воду, когда фактически речь идет о напитке с соком. По его словам, даже правдивая информация может формировать ложное представление, если она подана определенным образом. За нарушение коллективных интересов потребителей компании может грозить штраф до 10% годового оборота.

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