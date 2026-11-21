Польский прыгун с трамплина Кацпер Томашяк не вышел во вторую серию соревнований Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия. Как сообщает Interia Sport, для 19-летнего спортсмена это стало неудачным началом сезона 2026/2027.

Условия на трамплине

По данным издания, Томашяк не смог пройти во вторую серию из-за нестабильных, «лотерейных» условий во время соревнований в Лиллехаммере.

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В то же время в пятницу поляк занял четвёртое место в квалификации к соревнованиям, запланированным на выходные. Interia Sport отмечает, что этот результат подтвердил его хорошую форму перед стартами.

Ожидания от спортсмена

В прошлом году Томашяк поначалу не имел гарантированного места в составе на первые соревнования, однако позже закрепился в команде под руководством Мацея Мациусяка. По оценке издания, в этом сезоне от него ожидают роли одного из лидеров сборной Польши и борьбы за места на подиуме отдельных стартов и в общем зачёте Кубка мира.

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