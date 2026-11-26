В Польше волейболист Михал Гержот заявил, что его бывший клуб «Ястшембский Венгель» до сих пор не выплатил игрокам все причитающиеся им средства. По словам спортсмена, формальные вопросы после прекращения существования взрослой команды клуба еще не урегулированы.

Заявление о невыплаченных средствах

Как сообщает Interia Sport, Гержот в интервью TVP Sport сказал, что клуб все еще должен деньги бывшим игрокам, которые добиваются выплаты причитающихся им средств. Он добавил, что ситуация по-прежнему остается для него незавершенной, хотя новый сезон уже начался.

Волейболист также назвал прошлый сезон успешным для себя со спортивной точки зрения. Он отметил, что даже если бы перед подписанием контракта знал обо всех плюсах и минусах ситуации, то, вероятно, все равно согласился бы на соглашение с клубом.

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Продажа лицензии и переход в Гданьск

«Ястшембский Венгель» столкнулся с финансовыми трудностями на фоне кризиса в Jastrzębska Spółka Węglowa — главном спонсоре команды. По данным издания, клуб продал лицензию на выступления в высшем дивизионе NEONET Norwid Częstochowa, после чего взрослая команда прекратила существование.

После этого из клуба ушли, в частности, Максимилиан Гранечный и Михал Гержот. Сам Гержот сообщил, что только в апреле узнал о статусе свободного агента. Сейчас он выступает за Energa Trefl Gdańsk, который после девяти матчей занимал восьмое место в TAURON Liga.

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