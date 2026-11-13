В Польше Управление социального страхования (ZUS) 1 мая 2027 года автоматически спишет задолженность по взносам, возникшую до 1 января 1999 года. Это касается просроченных взносов на социальное страхование, Фонд труда и Фонд гарантированных выплат работникам, а также процентов, дополнительных и пролонгационных платежей, расходов на напоминания и взыскание.

Как сообщает RMF24, списание произойдет автоматически в силу закона, поэтому должникам не потребуется подавать заявления. После 1 мая 2027 года ZUS будет направлять уведомления о списании через профиль на портале eZUS или на последний указанный адрес для корреспонденции.

Отказ от списания

От списания можно будет отказаться в течение 30 дней после получения уведомления. Для этого необходимо подать заявление, которое должно охватывать все задолженности, в том числе связанные с работниками. В ZUS отметили, что такое заявление нельзя будет отозвать или изменить.

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Вместе со списанием будут прекращены исполнительные производства по этим обязательствам. Если человек откажется от списания, взыскание не будет прекращено. Решение также охватит долги, обеспеченные ипотекой или залогом движимого имущества. В случае ипотеки ZUS направит владельцу недвижимости документ, который позволит обратиться в суд для исключения ипотеки из земельно-ипотечной книги. Если долг обеспечен залогом движимого имущества, ZUS самостоятельно обратится к руководителю налоговой службы для его исключения.

Также прекратят действие соглашения о рассрочке выплаты обязательств, возникших до 1 января 1999 года.

Влияние на будущую пенсию

ZUS предупредил, что списание задолженности по взносам на собственное социальное страхование или за сотрудничающее лицо может повлиять на будущую пенсию. Такой период не будет учитываться при определении начального капитала и права на пенсию, пособие по инвалидности и другие выплаты, зависящие от страхового и нестрахового стажа. Списанные взносы также не увеличат базу для расчета пенсии. В то же время этот период будет засчитываться в трудовой стаж в соответствии с Трудовым кодексом Польши.

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