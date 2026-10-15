Польша депортировала украинок за серийные кражи из продуктовых магазинов

Сотрудники Карпатского отдела Пограничной службы Польши в Новом Сонче депортировали с территории страны четырех граждан Украины в связи с систематическим совершением правонарушений и созданием угрозы общественному порядку.

Среди высланных — 29-летний мужчина, осужденный за длительное психологическое и физическое насилие в отношении супруги, и 34-летний гражданин с судимостями за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом состоянии и кражи. Кроме того, депортированы две женщины, которых обвиняют в многочисленных кражах из продуктовых магазинов.

Всех четырёх задержанных под конвоем доставили к польско-украинской границе и передали пограничной службе в пункте пропуска «Медика». В отношении каждого из них принято решение о запрете въезда в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на несколько лет.

Источник: Польское радио.

Гражданина Украины депортировали из Польши после инцидента на станции Centrum в варшавском метро. Мужчина бросил рюкзак на рельсы и скрылся, что привело к эвакуации нескольких сотен пассажиров и перебоям в движении поездов.

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